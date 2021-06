La definizione e la soluzione di: Una malattia che si propaga per contagio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : infettiva

Curiosità/Significato su: Una malattia che si propaga per contagio malattia di Chagas La malattia di Chagas, nota anche come tripanosomiasi americana, è una malattia infettiva. Appartenente alla categoria delle parassitosi, presenta forme 58 ' (7 287 parole) - 10:52, 1 apr 2021

