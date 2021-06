La definizione e la soluzione di: Il tricloroetilene usato come solvente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : trielina

Curiosità/Significato su: Il tricloroetilene usato come solvente tricloroetilene contiene il lemma di dizionario «tricloroetilene» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su tricloroetilene (EN) tricloroetilene, su Enciclopedia 8 ' (938 parole) - 00:59, 28 mag 2021

Altre definizioni con tricloroetilene; usato; come; solvente; E' usato nella preparazione del calcestruzzo; Poco usato; Carattere usato nei computer; L’offeso... accusatore; Vietato come il frutto che mangiò Eva; Uno sportivo come Fabio Aru; Un piccolo trofeo come il Premio Oscar; Emettere versi acuti... come quelli dei topi!; L'Enzo cantante conosciuto come Pupo; Un idrocarburo usato come solvente; Un solvente da manicure; Un solvente per coloranti; Ultime Definizioni