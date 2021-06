La definizione e la soluzione di: Tipica costruzione in pietra presente in Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : nuraghe

Curiosità/Significato su: Tipica costruzione in pietra presente in Sardegna Sardegna stai cercando altri significati, vedi Sardegna (disambigua). La Sardegna (AFI: /sar'de??a/; Sardìgna o Sardìnnia in sardo) è una regione italiana a statuto 231 ' (22 004 parole) - 13:31, 22 giu 2021

Altre definizioni con tipica; costruzione; pietra; presente; sardegna; E' tipica... del pavone; Imbarcazione da pesca tipica dell'alto Adriatico; Venditori di dolci tipicamente estivi; Un primo piatto tipicamente milanese; Pietra da costruzione; Costruzione di velivoli in miniatura; Costruzione... effimera; Pietre da costruzione; Pietra simile all'agata; Pietra da costruzione; Pietra da mulini; Dura pietra verde; L'acido presente nel limone; In grammatica presenta irregolarità di flessione nel tempo presente; Un pesce presente nei fondali sabbiosi; E onnipresente nelle frasi... dell'egocentrico; Le sue bocche separano Corsica e Sardegna; Bagna le coste della Sardegna; Tipico pane della Sardegna; Il più lungo fiume della Sardegna; Ultime Definizioni