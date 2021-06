La definizione e la soluzione di: La Sarah ex moglie di Andrea, duca di York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ferguson

Curiosità/Significato su: La Sarah ex moglie di Andrea, duca di York Andrea, duca di York Andrea, duca di York (Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor; Londra, 19 febbraio 1960), è un principe inglese, secondo figlio maschio di 30 ' (2 731 parole) - 21:42, 6 giu 2021

Altre definizioni con sarah; moglie; andrea; duca; york; Una moglie di Giacobbe; Detto: Moglie e _ dei paesi tuoi; La moglie di Osiri; La prima moglie di Daphne Du Maurier; Un Andrea cantante; Un romanzo di Andrea De CArlo; Andrea cantante; Andrea ammiraglio; Scienza che studia educazione e formazione; Costituì un ducato medievale polacco; Educata e cortese; Un rieducatore di arti; Il cioccolato... a New York! ing; Il Beatle ucciso a New York; E' rosso a Londra e a New York; E’... a New York; Ultime Definizioni