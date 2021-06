La definizione e la soluzione di: Risultato con uguale punteggio per le due squadre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : pareggio

Curiosità/Significato su: Risultato con uguale punteggio per le due squadre Campionato mondiale di calcio 1994 (categoria Voci con codice VIAF) turno per gli italiani è appeso ad un filo. Per il ripescaggio degli azzurri tra le migliori terze, servono due squadre classificate terze con punteggio inferiore 90 ' (5 021 parole) - 17:15, 22 giu 2021

Altre definizioni con risultato; uguale; punteggio; squadre; Risultato di addizione; Un risultato matematico; Risultato favorevole; Il risultato a reti inviolate; Per molti è uguale a adesso; Non proprio uguale, ma..; Uguale in niente; Uguale... in principio; Il punteggio a golf; Indica il punteggio allo stadio; Nel punteggio del poker, ha l'asso dopo il re; Il punteggio del bridge; Un gioco di inseguimenti a squadre; Le squadre di Formula Uno; Ha due Squadre in Serie A; Seguono le squadre in trasferta; Ultime Definizioni