La definizione e la soluzione di: Respinta, non accettata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : rifiutata

Curiosità/Significato su: Respinta, non accettata Cardiocentrismo dell'anima umana, concezione respinta dalla successiva tradizione medica, che poneva la sede dell'anima nel cervello, tesi accettata anche da Cassiodoro. Con 1 ' (118 parole) - 23:14, 3 giu 2019

