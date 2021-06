La definizione e la soluzione di: Relativi a quote di capitale sociale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Azionari

Curiosità/Significato su: Relativi a quote di capitale sociale Società di capitali capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda dello specifico tipo di società. Sono classificate come tali la S.p.A. (società 24 ' (3 293 parole) - 21:20, 1 giu 2021

