La definizione e la soluzione di: In quello elettorale si elegge un parlamentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : seggio

Curiosità/Significato su: In quello elettorale si elegge un parlamentare Repubblica parlamentare parlamentare. Per la Corte costituzionale, "in una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo 7 ' (763 parole) - 04:07, 27 giu 2021

