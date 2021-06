La definizione e la soluzione di: In procinto di avvenire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : imminente

Curiosità/Significato su: In procinto di avvenire Ape regina (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) sostegno di chiunque altro. Una recente teoria ipotizza che il canto sia emesso dalla regina in procinto di sciamare per assicurarsi della presenza di celle 12 ' (1 668 parole) - 21:39, 14 giu 2021

Altre definizioni con procinto; avvenire; Aver_, cioè avvenire; Aver __, cioè avvenire; Ultime Definizioni