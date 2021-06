La definizione e la soluzione di: Pranzare, in un termine desueto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : desinare

Curiosità/Significato su: Pranzare, in un termine desueto crashte, (ge)crash(t) (andare in crash) faxen, faxte, (ge)fax(t) (rilassarsi) lunchen, lunchte, (ge)lunch(t) (pranzare) relaxen, relaxte, (ge)relax(t)

