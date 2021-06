La definizione e la soluzione di: Portavano la stella sul petto nel far west. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : sceriffi

Curiosità/Significato su: Portavano la stella sul petto nel far west Winston Churchill (categoria Vincitori del premio Nobel per la letteratura) petto perché fosse trapiantata a un commilitone ferito. Tornato in Gran Bretagna in ottobre, pubblicò un'altra opera, intitolata The River War (“La guerra 389 ' (41 439 parole) - 13:01, 27 giu 2021

Altre definizioni con portavano; stella; petto; west; Portavano i Pellirosse sui fiumi; La Stella tra le birre; La stella che nel l’Orsa Maggiore è accoppiata ad Alcor; Una bella costellazione delle notti invernali; Il Wan Kenobi di Guerre stellari; Così ci rende il vaccino rispetto al virus; L’osso piatto in mezzo al petto; Ispettore in tre lettere; Modificarsi nell' aspetto; II West dei pionieri; Il Garrett del West; Il tipico carro del West; Famoso film western del 1949 diretto da John Ford e interpretato da John Wayne; Ultime Definizioni