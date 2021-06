La definizione e la soluzione di: Periodo di ricovero in ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : degenza

Curiosità/Significato su: Periodo di ricovero in ospedale Benedetta Mazzini (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) un anno e mezzo di ricovero ospedaliero e diverse operazioni chirurgiche al ginocchio destro. A teatro nel 1995 recita in Teppisti di Giuseppe Manfridi 13 ' (1 233 parole) - 15:22, 25 feb 2021

