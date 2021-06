La definizione e la soluzione di: Pendente da un lato, come una retta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : inclinata

Curiosità/Significato su: Pendente da un lato, come una retta Saragozza (categoria P473 letta da Wikidata) San Juan de los Panetes la quale a causa di un cedimento della struttura ha il campanile leggermente Pendente. L'Ordine di San Juan de Jerusalén si stabilì 17 ' (1 523 parole) - 17:04, 1 giu 2021

Altre definizioni con pendente; lato; come; retta; L'Irlanda indipendente; La città con la Torre pendente; Lo è ogni dipendente di un Ministero; Può esserlo un dipendente pubblico; Barra di cioccolato svizzero a sezione triangolare; Violato nella sua sacralità; Il cioccolato... a New York! ing; Ricoperto da un guscio di zucchero caramellato; Dall'atmosfera magica come certi racconti; Come una cosa a faccia in giù; Il gas con formula CH4 usato come carburante; Misterioso... come un oracolo!; Rapida, lesta fare in fretta alla __; I lati perpendicolari nel triangolo rettangolo; Gli uccelli come l'egretta; Dà le regole per mangiare correttamente; Ultime Definizioni