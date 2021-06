La definizione e la soluzione di: Ora cambiano... in norma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NM

Curiosità/Significato su: Ora cambiano... in norma Torino (sezione Residenze sabaude in Torino) pioggia in un'ora. Il record del luglio 1987 è stato superato il 22 giugno 2021, quando in una sola ora sono caduti tra i 60 e i 70 mm e in tre ore tra 199 ' (19 721 parole) - 14:23, 24 giu 2021

Altre definizioni con cambiano; norma; Cambiano rigidi in timidi; Cambiano l’aceto in acido; Cambiano l'aiuto in abuso; Cambiano i salti in soldi; Vino di mele della Normandia; Regola, norma; A un prezzo inferiore al... normale; Criterio e norma; Ultime Definizioni