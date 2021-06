La definizione e la soluzione di: Non si dovrebbe giudicare un libro... da essa!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : copertina

Curiosità/Significato su: Non si dovrebbe giudicare un libro... da essa! Odi (Orazio) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) terzo libro. Esse non sono un poemetto, ma una rivisitazione lirica di qualche punto contemporaneo alla vita dell’autore da cui il suo cuore si slancia 72 ' (10 264 parole) - 17:46, 26 mag 2021

Una chiave usata da chi entra dove non dovrebbe entrare; Il piano che dovrebbe fornire una via d'uscita da una situazione difficile; Tendenza a giudicare gli eventi dal lato negativo; Imputare, aggiudicare; È dello zio Tom in un libro di Harriet B. Stowe; Si misurano con il calibro; La indica il segnalibro; Battezzare... un libro; Insieme di alunni della stessa aula; Amò Alessandra Benucci; Un sessantesimo di ora; Il papa Paolo che si chiamava Alessandro Farnese;