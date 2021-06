La definizione e la soluzione di: Non dimenticano i benefici ricevuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Riconoscenti

Curiosità/Significato su: Non dimenticano i benefici ricevuti Hugo l'ippopotamo Zanzibar dagli squali. Passato il pericolo, gli abitanti si dimenticano presto del beneficio ricevuto e lasciano questi animali senza cibo. Gli ippopotami si 4 ' (411 parole) - 00:09, 12 feb 2020

Altre definizioni con dimenticano; benefici; ricevuti; Beneficia del lascito; Godere di un beneficio; Società con scopi benefici; Ente a scopi benefici; Ultime Definizioni