La definizione e la soluzione di: Il luogo in cui... si sale a bordo!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : imbarco

Curiosità/Significato su: Il luogo in cui... si sale a bordo! RMS Titanic (sezione Il ristorante À la Carte) raggiunse il luogo stabilito in tempo per le ore 23:00 del 14 aprile 2012. A bordo fu celebrato un servizio funebre alla memoria, terminato con il lancio in mare 94 ' (11 319 parole) - 01:08, 24 giu 2021

Altre definizioni con luogo; sale; bordo; Il capoluogo spagnolo della comunità autonoma dei Paesi Baschi; Il capoluogo dell'Alta Austria; Lo è un luogo accogliente; Il dipartimento con capoluogo Grenoble; Importante centro agricolo del Salernitano; Il pittore che ricoprì i nudi nel Giudizio Universale; Una consonante nasale; Sale a bordo e guida la nave in porto; Sale a bordo e guida la nave in porto; Così è la zuppiera rotta solo sul bordo; Si fa sul bordo; E’ spinta da un fuoribordo; Ultime Definizioni