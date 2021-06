La definizione e la soluzione di: Luoghi sicuri in cui cercare protezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : rifugi

Curiosità/Significato su: Luoghi sicuri in cui cercare protezione Diritto di asilo ( protezione internazionale) sarebbe stato questo il luogo in cui, a chiunque lo avesse raggiunto, la nuova città avrebbe garantito accoglienza e protezione (o dato "asilo"). Presso i 37 ' (4 287 parole) - 19:59, 4 giu 2021

Altre definizioni con luoghi; sicuri; cercare; protezione; Luoghi melmosi; Luoghi dove tutto prende la giusta piega; Chi lo pratica visita luoghi non raggiungibili via terra; Luoghi di domicilio; Ben sicuri; Se ne fa una per essere sicuri di giungere in tempo (ma non è la prenotazione d'un volo aereo); Provati e sicuri per lealtà ; Lo fa cercare... la sete; Se ne dànno per cercare di abbattere una porta; Si accampano per cercare scuse; Cercare di fare altrettanto; Protezione garantita dalla legge; Protezione; La protezione dell'immagine; Il bag a protezione del pilota; Ultime Definizioni