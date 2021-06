La definizione e la soluzione di: L'orto degli ulivi in cui Giuda baciò Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : getsemani

Curiosità/Significato su: L orto degli ulivi in cui Giuda bacio Gesu Getsemani ( orto degli ulivi) anche come orto degli ulivi. Secondo quanto descritto dai Vangeli, Gesù, terminata la cena con i suoi apostoli, si avvia verso il monte degli ulivi e si ferma 5 ' (529 parole) - 10:16, 29 mag 2021

Altre definizioni con orto; degli; ulivi; giuda; baciò; gesù; Tipico mezzo di trasporto asiatico a traino; Il secondo aeroporto dell'area milanese; Il Marcelo che fu politico e dittatore portoghese; Supporto a gabbia delle vesti femminili d'un tempo; Il palazzo dove ha sede il ministero degli esteri; Il computo dei voti degli elettori; Influenza derivante da un virus degli uccelli; Una canzone degli Alphaville; Giardino situato ai piedi del monte degli Ulivi, a Gerusalemme; Vi era l'Orto degli Ulivi; E’ famoso quello di Giuda; Fu re di Giuda dal 641 al 639 a.C; Successe a Giuda; Lo diede Giuda a Gesù; Il Gabriele che rivelò a Maria la nascita di Gesù; Vissero con Gesù; Il calice in cui bevve Gesù; Negò... la divinità di Gesù; Ultime Definizioni