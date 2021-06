La definizione e la soluzione di: L'antica via che collegava Roma a Porto d'Ascoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : salaria

Curiosità/Significato su: L antica via che collegava Roma a Porto d Ascoli Ascoli Piceno della SS. Annunziata di Ascoli Piceno: storia architettura, s.l. [Ascoli Piceno], D'Auria Editrice, 2012. Giuliano Pinto, Ascoli Piceno, Spoleto, Fondazione 167 ' (18 317 parole) - 12:20, 25 giu 2021

