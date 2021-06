La definizione e la soluzione di: Grandi navi a vapore ormai in disuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : piroscafi

Curiosità/Significato su: Grandi navi a vapore ormai in disuso Nave corazzata ( navi corazzate) tipo di nave da guerra a vapore impiegata nella seconda metà del XIX secolo, caratterizzata da una corazzatura in ferro o in acciaio; la nave corazzata 96 ' (11 949 parole) - 15:09, 16 giu 2021

Altre definizioni con grandi; navi; vapore; ormai; disuso; Grandi dipinti su pareti di solito esterne spa; Sono installate in molti grandi magazzini; Grandi ricchezze; Una catena di grandi magazzini; Ingegnoso strumento utile alla navigazione; Vi si arenano le navi; La seguono navi ed aerei; Non può mancare negli aeroporti e sulle navi; I bagni di vapore finlandesi; Offuscato da fumo o vapore; Si forma raffreddando il vapore; La città con i vaporetti; Ormai quasi tutte hanno il tappo a strappo; Sistema di reti per la cattura di volatili, ormai vietato; Ormai... passato; Lo sono le auto vecchie e ormai a pezzi; Un... disk oggi in disuso; Ultime Definizioni