La definizione e la soluzione di: Gli sport rappresentati in Italia dalla FISI. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : invernali

Curiosità/Significato su: Gli sport rappresentati in Italia dalla FISI Coppa del Mondo di sci carving (categoria Senza fonti - sport invernali) e Rep. Ceca sostengono moltissimo la specialità. Carving Sito ufficiale della Carving cup, su carvingcup.com. Sito ufficiale della FISI, su FISI.org. 8 ' (1 167 parole) - 11:33, 4 gen 2016

