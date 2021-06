La definizione e la soluzione di: In un gioco battono la carta ma perdono col sasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : forbici

Curiosità/Significato su: In un gioco battono la carta ma perdono col sasso Storia del Calcio Foggia 1920 (sezione La promozione in B del '33 e la serie cadetta) Daunia, fondata nel 1909; la casacca ufficiale era a strisce bianconere e la seconda maglia era rosa. Il campo di gioco era un campetto di periferia, nella 187 ' (23 058 parole) - 04:29, 17 apr 2021

