La definizione e la soluzione di: Il Gianni poeta della letteratura per l'infanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : rodari

Curiosità/Significato su: Il Gianni poeta della letteratura per l infanzia Gianni Rodari Rodari, detto Gianni (pronuncia /ro'dari/; Omegna, 23 ottobre 1920 – Roma, 14 aprile 1980), è stato uno scrittore, pedagogista, giornalista, poeta e partigiano 29 ' (3 933 parole) - 09:35, 27 giu 2021

Altre definizioni con gianni; poeta; della; letteratura; infanzia; Gianni, compianto sarto e stilista italiano; Il Gianni autore di fiabe e filastrocche; Gianni... in Germania; L'amica di Gianni che pone quesiti; Il casato del divin poeta; Infuocati per il poeta; Non interessa il poeta; Whitman, celebre poeta; La casa editrice della collana Gli elefanti; Isole indonesiane tra quelle della Sonda e Celebes; Il contrario della paura; Vino rosso DOCG della Valpolicella; Kant scrisse quella della ragion pura; Il Foscolo della letteratura; La Lagorio della letteratura; Un premio per la letteratura; Una della letteratura è quella di Carini; È verde nell'infanzia; Un giardino d'infanzia; Il Pupi che ha diretto L'amico d'infanzia; Scrittore di racconti per l'infanzia; Ultime Definizioni