La definizione e la soluzione di: Il gas con formula CH4 usato come carburante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : metano

Curiosità/Significato su: Il gas con formula CH4 usato come carburante Metano ( CH4) Il metano è un idrocarburo semplice (alcano) formato da un atomo di carbonio e quattro di idrogeno; la sua formula chimica è CH4, e si trova in natura 26 ' (2 654 parole) - 23:25, 4 giu 2021

