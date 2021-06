La definizione e la soluzione di: Furono per alcuni secoli signori di Ferrara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Este

Curiosità/Significato su: Furono per alcuni secoli signori di Ferrara Este ( Signore di Este) periodo di conflitti per la successione che portò alla prima guerra di Ferrara. Ferrara, Modena e Reggio per alcuni anni vennero perdute dalla casata. Per un 94 ' (10 792 parole) - 14:28, 27 giu 2021

Altre definizioni con furono; alcuni; secoli; signori; ferrara; Furono sudditi di Gengis Khan; Furono sconfitti da Silla; Furono moltiplicati miracolosamente; Due furono mondiali; Ad alcuni piace sul lesso; In tutti e alcuni; Alcuni sono ad alta velocità; Per alcuni è perfetto semplice, per molti invece è..; Vesti uguali da secoli; Possono durare secoli; Comprende molti secoli; Oscuri come certi secoli; I... signori per l'oratore; Il drammaturgo svedese autore de La signorina Giulia; Signoria Vostra; Un... po' di signorilità; II nome del regista Ferrara; La squadra che ha più tifosi a Ferrara; Ferrara, famoso regista; Sigla di Ferrara; Ultime Definizioni