La definizione e la soluzione di: Il Franklin Delano presidente USA del New Deal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : roosevelt

Curiosità/Significato su: Il Franklin Delano presidente USA del New Deal New Deal e sociali promosso dal presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt fra il 1933 e il 1937, allo scopo di risollevare il Paese dalla grande depressione 27 ' (3 493 parole) - 08:15, 30 apr 2021

Altre definizioni con franklin; delano; presidente; deal; Un genere della Franklin; __ Franklin, la regina del soul; Il Franklin inventore; Genere musica­le di Aretha Franklin; L'Orfeo che fu presidente di calcio del Torino; Vi risiede il Presidente della Repubblica; Bashar al _ : è il presidente della Siria; Recep Tayyip, attuale presidente della Turchia; Stato di felicità ideale; La temperatura ideale; Nell'idealismo, opera la sintesi di tesi e antitesi; Muore per un ideale; Ultime Definizioni