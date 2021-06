La definizione e la soluzione di: Fase in cui si raggiunge lo sviluppo sessuale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : puberta

Curiosità/Significato su: Fase in cui si raggiunge lo sviluppo sessuale Libido ( Desiderio sessuale) in tutti gli esseri umani. Freud sviluppò l'idea di una serie di fasi evolutive in cui la libido si fissa su diverse zone erogene - prima nella Fase orale 35 ' (4 435 parole) - 15:31, 7 mar 2021

Altre definizioni con fase; raggiunge; sviluppo; sessuale; Lunga fase geologica; Una fase di tirocinio; Una lunghissima fase della storia della Terra; Fase di una battaglia; Fine che si vuole raggiungere; Il traforo ferroviario che si raggiunge da Domodossola; Raggiungere l'intento; Per raggiungerla bisogna superare le divisioni; Il modello di sviluppo attento all'impatto ambientale; Sviluppo economico; Ricerca E Sviluppo; Freud definì libido quella sessuale; Ultime Definizioni