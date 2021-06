La definizione e la soluzione di: Espellere il sedile da un aereo militare in volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : eiettare

Curiosità/Significato su: Espellere il sedile da un aereo militare in volo Il Lisunov Li-2 (in russo: ??????? ??-2?, nome in codice NATO "Cab") è un bimotore da trasporto passeggeri ad ala bassa realizzato in Unione Sovietica

Altre definizioni con espellere; sedile; aereo; militare; volo; Si può espellere dalla bocca in caso di nausea; Espellere i bossoli sparati; Espellere dalla patria; Il sedile del pianoforte; Un'imbarcazione da regata con il sedile scorrevole; Il sedile dei vogatori; L'aereo superleggero che vola senza motore; Viene abbassato prima dell'atterraggio dell'aereo; Lo è un aereo che ha toccato il suolo; Fanno inclinare l'aereo; Fortificazione militare con finalità difensiva; Strumento militare medievale di lancio; Era il periodo del servizio militare; La vita militare in caserma;