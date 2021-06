La definizione e la soluzione di: La S del PS latino in calce all lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : scriptum

Curiosità/Significato su: La S del PS latino in calce all lettere Storia della lingua italiana (sezione Il ruolo del latino parlato) concetti. In questo contesto, è facile constatare che la lingua scritta è più conservativa, anche se sarebbe erroneo concepire latino parlato e latino scritto 87 ' (10 268 parole) - 06:59, 19 feb 2021

