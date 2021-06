La definizione e la soluzione di: Come una cosa a faccia in giù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : capovolta

Curiosità/Significato su: Come una cosa a faccia in giu Episodi di Station 19 (quarta stagione) (sezione Siamo una famiglia) Michael durante l'intervento in cui è morto e per questo è stato solo degradato a tenente. Questa cosa ovviamente non va giù a Travis. Ascolti USA: 5 260 15 ' (1 800 parole) - 03:00, 28 giu 2021

Altre definizioni con come; cosa; faccia; Pendente da un lato, come una retta; Dall'atmosfera magica come certi racconti; Il gas con formula CH4 usato come carburante; Misterioso... come un oracolo!; Qualcosa che può tornare utile ed essere d'aiuto; Aspettare oppure dedicarsi a qualcosa; Come una cosa per niente pesante; Molestia arrecata al possessore di una cosa impedendogliene il godimento; In attesa che faccia giorno; La cintura di sicurezza con cui i muratori si calano lungo le facciate; Faccia; Lo è la faccia del malato;