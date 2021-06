La definizione e la soluzione di: Come gli animali che vivono al suolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : terricoli

Curiosità/Significato su: Come gli animali che vivono al suolo Impatto ambientale dell'industria dei cibi animali macellati circa 56 miliardi di animali, esclusi pesci e altri animali marini. Questa crescita esplosiva della popolazione animale domestica si è rivelata incompatibile 120 ' (13 925 parole) - 12:36, 28 giu 2021

Come la Familia di Barcellona spa; Come persone molto critiche e provocatorie; Aprire un mutuo... come se fosse una luce!; Pendente da un lato, come una retta; Un'esposizione di animali esotici in gabbia; Gruppi di animali; Animali presi a caccia; Ricoveri d'animali; Vivono nella capitale del Barocco pugliese; Vivono in acque dolci; Vivono senza vino; Vivono allombra della torre Eiffel; Lo è un aereo che ha toccato il suolo; Lo studio del suolo in un paesaggio; Pari nel suolo; Sostengono un fabbricato isolandolo completamente dal suolo;