Soluzione 5 lettere : Proni

Curiosità/Significato su: Piegati in giu Emozione angoli interni delle sopracciglia sollevati, gli angoli della bocca Piegati in giù o le labbra tremanti e l’angolo interno delle palpebre superiori sollevato 18 ' (2 387 parole) - 11:58, 25 mag 2021

