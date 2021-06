La definizione e la soluzione di: Ormai quasi tutte hanno il tappo a strappo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Ormai quasi tutte hanno il tappo a strappo

Champagne (sezione Il tappo) saranno in posizione quasi verticale; in tal modo le fecce saranno tutte a contatto del tappo. Per eliminare le fecce si inserisce il collo della bottiglia 41 ' (5 194 parole) - 17:10, 3 giu 2021