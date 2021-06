La definizione e la soluzione di: Ha Doha per capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Qatar

Curiosità/Significato su: Ha Doha per capitale Doha Doha (?????? in arabo, ad-Daw?a oppure ad-Do?a, letteralmente "il grande albero") è la capitale e la città più popolata dello stato del Qatar. Si trova 11 ' (1 238 parole) - 21:18, 26 apr 2021

Altre definizioni con doha; capitale; Lo Stato con Doha; Lo Stato arabo con Doha; La capitale del Montana; La capitale greca; La capitale del New Jersey; Ha per capitale Giacarta; Ultime Definizioni