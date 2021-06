La definizione e la soluzione di: Cedimento... in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Frana

Curiosità/Significato su: Cedimento... in montagna Incidente della funivia Stresa-Alpino-Mottarone (categoria Eventi in corso - catastrofi) si stava apprestando ad entrare nella stazione in vetta al Mottarone, quando si è verificato un cedimento strutturale della principale fune traente, causando 11 ' (999 parole) - 10:58, 23 giu 2021

