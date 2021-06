La definizione e la soluzione di: Pesanti per chi paga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Onerosi

Curiosità/Significato su: Pesanti per chi paga pagaia più generalmente, una barca. Una pagaia si distingue da un remo per il fatto che, diversamente da quest'ultimo, la pagaia non ha un appoggio (scalmo) che 3 ' (387 parole) - 22:43, 18 dic 2020

