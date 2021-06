La definizione e la soluzione di: Monsignore in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Mons

Curiosità/Significato su: Monsignore in breve Congregazione per la dottrina della fede 1889 creato cardinale) Monsignore Serafino Cretoni † (20 marzo 1889 - 9 maggio 1893 nominato nunzio apostolico in Spagna) Monsignore Francesco Segna † (20 26 ' (2 917 parole) - 08:23, 26 mag 2021

