La definizione e la soluzione di: L'acido noto anche come vitamina C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Ascorbico

Curiosità/Significato su: L acido noto anche come vitamina C acido ascorbico L'acido L-ascorbico, o semplicemente acido ascorbico (noto anche come principio antiscorbutico) è un composto organico con proprietà antiossidanti presente 33 ' (3 271 parole) - 12:57, 8 mag 2021

