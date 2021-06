La definizione e la soluzione di: Balena in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Idea

Curiosità/Significato su: Balena in testa Balaenidae ( Balena franca) verranno classificate in un solo genere. Genere Balaena Specie Balaena mysticetus (Balena della Groenlandia) Genere Eubalaena (Balena nera) Specie Eubalaena 5 ' (484 parole) - 00:31, 24 apr 2021

Altre definizioni con balena; testa; Spara alla balena; Lo Stato con la Baia della Balena; Il profeta ingoiato dalla balena; I... denti della balena; Il totale in testa alla pagina; In testa all’asino; Un quadrupede testardo; Si affrontano con i guanti e la testa velata; Ultime Definizioni