La definizione e la soluzione di: Aromatizzato come un vino bianco della Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Resinato

Curiosità/Significato su: Aromatizzato come un vino bianco della Grecia vino bianco Il vino bianco esiste da millenni. Questa bevanda alcolica ha accompagnato lo sviluppo economico di continenti come l'Europa, l'America, l'Oceania i cui 104 ' (14 409 parole) - 19:47, 2 apr 2021

Altre definizioni con aromatizzato; come; vino; bianco; della; grecia; Persona come un'altra; Come il cappello non rigido; Come dire a te; E' ricordato come Il padre della storia; Dà cibo e vino; Può contenere vino; Il Savino conduttore; Un vino dolce dell' Elba; E' bianco nei momenti di grande tensione; Una tonalità di bianco; Bosco di alberi che forniscono un legno bianco; L'ottimo vino che può essere bianco, nero o... grigio; Il nome della Hiddinng; Grande della finanza; Assicura la continuità della stirpe; Bagna le coste della Sardegna; Sciocche... abitanti di una regione dell'antica Grecia; La Grecia ne vantò sette; I poeti cantori dell'antica grecia; Cittadini dell'antica Grecia che non godevano di diritti politici; Ultime Definizioni