La definizione e la soluzione di: Verbale e nominale in grammatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Predicato

Curiosità/Significato su: Verbale e nominale in grammatica Sintagma ( Sintagma nominale) gatto è un sintagma nominale, in quanto la testa è il nome gatto. ha fatto indigestione è un sintagma Verbale, poiché la testa in questo caso è ha fatto 12 ' (1 470 parole) - 12:52, 11 mag 2021

Altre definizioni con verbale; nominale; grammatica; Scrivere il verbale; Desinenza verbale; Il modo verbale di lingue antiche che esprimne desiderio; Desinenza verbale; Particella pronominale; In grammatica: __ nominale e __verbale; In grammatica presenta irregolarità di flessione nel tempo presente; Studiano fonetica, grammatica e sintassi; _ a luogo: complemento grammaticale; Un numero... in grammatica; Ultime Definizioni