La definizione e la soluzione di: Un'unità di misura per appartamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Metro Quadro

Curiosità/Significato su: Un unita di misura per appartamenti Unité d'Habitation ( Unità di Abitazione di Marsiglia) moduli rettangolari dei terrazzi degli appartamenti, solitamente caratterizzati ciascuno dalla presenza di un colore differente al proprio interno in 19 ' (2 179 parole) - 14:31, 4 mag 2021

