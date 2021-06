La definizione e la soluzione di: Sono vicine in pizza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IZ

Curiosità/Significato su: Sono vicine in pizza pizza fritta Panzerotto. La pizza fritta è un prodotto alimentare tipico delle regioni centro-meridionali e in particolare di Lazio e Campania. In Abruzzo e in Molise vengono 5 ' (695 parole) - 13:07, 24 giu 2021

Sono simili alle ONLUS; Sono soli in una famosa canzone dei Pooh; Sono uguali nei cappotti; Sono contigue in paese; Sono vicine in Marocco; Sono vicine in Broadway; Sono vicine nell'esofago; Sono vicine ai peroni; Due quinti di pizza; La pizza con pomodoro, aglio e origano; Un tipo di pizza; Una pizza farcita e piegata a metà;