La definizione e la soluzione di: Sono coltivati in Trentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Meli

Curiosità/Significato su: Sono coltivati in Trentino Marzemino (sezione Il Marzemino in Trentino) Comparso in Italia intorno al XV secolo nelle aree di Bergamo e Padova e diffuso anche in Friuli, è oggi particolarmente coltivato in Trentino (varietà 3 ' (260 parole) - 13:25, 30 mag 2021

