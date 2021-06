La definizione e la soluzione di: Dà le regole per mangiare correttamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Dietetica

Curiosità/Significato su: Da le regole per mangiare correttamente Galateo (costume) (categoria P1417 letta da Wikidata) pedagogo propose le regole per stare a tavola, vestirsi, come parlare correttamente fino anche all'uso dei profumi. L'umanista Erasmo da Rotterdam propose 7 ' (647 parole) - 20:22, 28 gen 2021

