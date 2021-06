La definizione e la soluzione di: Recipienti dogati per misurare i cereali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Stai

Curiosità/Significato su: Recipienti dogati per misurare i cereali Siano (sezione I vicoli del centro storico) colui che si occupava anche di trasportare e smistare tali Recipienti con i prodotti attraverso i sentieri che collegavano le varie contrade della vallata 142 ' (18 496 parole) - 02:23, 17 giu 2021

Altre definizioni con recipienti; dogati; misurare; cereali; Recipienti per la vendemmia; Antichi recipienti a doghe; Recipienti per misurare i cereali; Recipienti per il mosto; Strumento di precisione impiegato per misurare gli angoli; Serve a misurare la forza del vento; Recipienti per misurare i cereali; Strumento per misurare la visibilità all'aperto; Recipienti per misurare i cereali; Deposito di cereali; Recipienti per cereali; Spiazzo per trebbiare ed essiccare i cereali; Ultime Definizioni