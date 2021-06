La definizione e la soluzione di: Quello di Roma è in Campidoglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Municipio

Curiosità/Significato su: Quello di Roma e in Campidoglio Campidoglio vedi Campidoglio (disambigua). Il Campidoglio, detto anche Monte Capitolino (Mons Capitolinus), è uno dei sette colli su cui venne fondata Roma. La sua 18 ' (2 190 parole) - 21:40, 29 mag 2021

