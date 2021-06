La definizione e la soluzione di: Quelli per le piante hanno un buco nel fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Vasi

Curiosità/Significato su: Quelli per le piante hanno un buco nel fondo buco nell'ozono si parla di "buco dell'ozono", in realtà un assottigliamento marcato dello strato stesso. Lo strato di ozono è uno schermo fondamentale per l'intercettazione 33 ' (3 709 parole) - 15:50, 6 mag 2021

