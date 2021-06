La definizione e la soluzione di: Porto d'imbarco per le Tremiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Termoli

Curiosità/Significato su: Porto d imbarco per le Tremiti Santuario di Santa Maria a Mare (sezione Le origini leggendarie) abbazia, situata sull'isola di San Nicola nell'arcipelago delle isole Tremiti al largo della costa garganica nel mar Adriatico. La chiesa ricade sotto 11 ' (1 336 parole) - 10:29, 23 mag 2021

